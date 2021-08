“Habría sido mejor estar con él”: Cecilia Bolocco reveló que su hijo Máximo estuvo hospitalizado e hizo “mea culpa”

La modelo Cecilia Bolocco reveló una delicada situación que vivió hace algunos días con su hijo Máximo. A través de un “live” realizado en su cuenta de Instagram, la animadora comunicó que el joven debió ser hospitalizado.

Todo sucedió cuando la animadora habló sobre los cuidados que debía tener con su hijo, quien hace algunos años fue operado por un tumor cerebral, lo que le sirvió de alguna manera para enfrentar las consecuencias generadas en su vida por la pandemia.

“Quiero conversar con ustedes, porque yo sé que este tiempo ha sido excepcionalmente difícil para mucha gente. Yo ya venía con una cuarentena previa, un año con mi niño. Con su tema de su salud y que estuvo internado en Estados Unidos con su tratamiento bien complejo”, comentó Cecilia, según consignó La Cuarta.

En este sentido, detalló que antes de la pandemia ella ya utilizaba la mascarilla se ocupaba de tener sus manos desinfectadas. “Era mi hábito, por eso cuando comenzamos a eso acá en Chile, no me costó (…) me acomodé muy bien”, precisó.

Asimismo, afirmó que comprendía a las personas a quienes les ha costado adaptarse a la cuarentena, pero enfatizó que “uno no puede abandonarse, no puede dejarse estar”.

Por este motivo, Bolocco afirmó que a pesar de la situación de su hijo, ella se mantenía realizando “lives” en Instagram. Fue en este instante cuando la modelo reveló que su hijo fue hospitalizado. “El jueves pasado Máximo estaba hospitalizado y yo hice el live igual. Estaba preocupada, había estado todo el día con él”.

“Probablemente habría sido mejor estar con él que hacer el live, pero uno también tiene que continuar con sus compromisos, pero por sobre todo buscar instancias que le hacen bien, y a mí me hacen bien estos encuentros. Me entretengo con ustedes”, cerró.