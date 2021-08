Kel Calderón respondió a ácido comentario tras compartir video de TikTok: fue catalogada de “vieja”

La influencer Kel Calderón está próxima a sumar más de 2 millones de seguidores en la plataforma de Instagram, donde de manera constante comparte momentos de su día a día.

Ahora la hija de Raquel Argandoña también se ha adentrado en la plataforma de TikTok, video que replicó en la plataforma de Instagram, el cual recibió un ácido comentario por parte de una cibernauta.

“Ya estás vieja. Para“, le escribió una usuaria, lo que provocó una réplica de la influnecer: “Ya estás vieja para andar comentando pesadeces en cuentas ajenas“, le escribió, junto al hashtag #AdoptaUnHater.

Recordemos que esta no es la primera vez que Kel enfrenta a estos comentarios, ya que hace unas semanas un seguidor la llamó “ociosa”, ante lo cual Kel Calderón también le respondió: “Te deseo infinito amor para que un día puedas sacar todo ese odio y rabia que llevas adentro (…) que te lleva a insultar a gente que no conoces, asumiendo cosas sobre una vida de la cual tampoco sabes nada y peor, que no es la tuya. Ánimo y mucha fuerza en ese viaje“.

Aquí puedes ver la nueva publicación y el comentario que recibió: