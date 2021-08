“La única que se ha dado de comer soy yo”: Malucha Pinto “destrozó” a Patricia Maldonado por dichos en su contra

El pasado 9 de agosto, la animadora Patricia Maldonado criticó duramente a la constituyente y actriz Malucha Pinto, indicando que antes “era totalmente desconocida”.

Maldonado aseguró que Pinto era “una ‘actricita’ más del montón de actrices ¿Cómo se hizo conocida? En televisión, en Canal 13, en Sábado Gigante, donde estaban los Eguiguren (…) o sea, Sábado Gigante le dio de comer”, declaró.

Estas declaraciones causaron la reacción de Malucha, quien respondió de manera categórica en el programa “La Hora Mediática”, donde fue consultada por esta situación.

“Nadie me ha dado de comer, yo me he esforzado y trabajo desde los 17 años. La única que se ha dado de comer soy yo misma. Quien me contrató no fue Don Francisco fue Canal 13″, sostuvo.

“Creo que está tan mal puesto el lugar del trabajo que creemos que la persona que nos emplea es una persona que nos hace un favor, el que nos da de comer, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿chuparle las patas? ¿besarle las patas? ¡No!“, exclamó la actriz.

Sobre Maldonado, indicó que “es una persona con la que yo no quiero tener ninguna relación“, dijo finalmente.