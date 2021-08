Pamela Jiles arremetió contra Rodrigo Sepúlveda por supuesta promesa: “Me siguen censurando”

Durante este sábado en “Meganoticias Alerta” el periodista Rodrigo Sepúlveda tocó el tema del cuarto retiro de los fondos previsionales, situación que se mantiene en discusión.

En esta conversación el conductor tuvo de invitados a Gael Yeomans (CS) y Jorde Durán (RN), quienes entregaron su postura frente a la posibilidad de este nuevo retiro.

Así, Yeomans se mostró contrario a la idea de un retiro total, mientras que Durán se mostró a favor del proyecto, pero dejó en claro que apoyaba el que presentó en conjunto con Tomás Fuentes, y no el de Pamela Jiles.

Esto provocó una réplica de Pamela Jiles, quien se manifestó a través de Twitter. “En Meganoticias Alerta me siguen censurando, vetan a la autora del cuarto retiro, que soy yo“, redactó en la plataforma.

Luego continuó: “Tienen a dos diputados que no pertenecen a la Comisión de Constitución, que están contra del retiro del 100% y que no saben responder“.

Por último la parlamentaria arremetió contra el periodista: “La promesa de Rodrigo Sepúlveda se llevarme al programa no se cumplió ¿Por qué?“.

