“Salimo’ a carretear”: La tierna “noche de chicos” de Raúl Peralta junto a su gemelo e hijo Noah

El popular dúo de baile, “Power Peralta”, disfrutó de una tierna salida solo de chicos, junto a Noah, el hijo de Raúl Peralta con la modelo Lisandra Silva, quien se encuentra de vacaciones en Barcelona.

A través de Instagram, Raúl (@RaulPower) compartió las tiernas postales con su hermano gemelo y su primogénito. “SALIMO A CARRETEAR 😅 Que foto es tu mood? El mío for life es el 8 😴”, dijo el bailarín, refiriéndose a una imagen de la popular película “Un papá genial” de Adam Sandler.

Por su parte, Gabriel Peralta (@gabopower), también tomó la red social para subir imágenes y videos de la reunión. “Night out with the boys”, fue la descripción del artista que también se convertirá en padre.

Rápidamente las publicaciones se llenaron de me gusta y reacciones de los seguidores: “Noche de chicos 😍😍😍 NOAH es el tercer Power 🎶🕺👶🕺🎶”, “Muy bien que regaloneen a Noah 😍” y “Que grande está, luego estará bailando con su papá”.

Revisa las publicaciones aquí:

