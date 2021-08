Alejandra Herrera por regreso de Adrenalina tras 25 años: “Vamos a tomar otra camada de jóvenes que están en el colegio y se van a sentir identificados”

Luego de haber tenido su debut en teleseries como la protagonista de “Amor a domicilio” (1995), la sufrida “Angélica Díaz”, al año siguiente Alejandra Herrera inmortalizó a “Alexis Opazo” en “Adrenalina”. Una joven rebelde, contestataria y la líder de su grupo de amigas, la misma que desde este lunes, a las 14:30 horas, los televidentes podrán volverla a ver o, simplemente, conocerla.

Es que a 25 años de su emisión original, Canal 13 reestrenará la producción dramática que marcó una época y que ahora retornará por más. Alejandra Herrera señala al respecto que “me impresiona el fenómeno Adrenalina, porque después de tantos años y tantas generaciones de jóvenes, vuelven a verla y a sentir ese mismo impacto, sentir que son esos personajes, relacionarse con ellos de una forma tan familiar, y sentir que sus amigas son la misma Cathy (Francisca Merino) o la Alexis… las situaciones parecidas que viven en el colegio, esos juegos o esos carretes”.

La intérprete agrega que “es muy lindo y muy loco que tanta gente diga que creció con Adrenalina, y que sea por las veces que la han visto. Y ahora vamos a tomar otra camada de jóvenes que están en el colegio y se van a sentir identificados… y eso es muy bonito”.

Consultada por cuáles cree que son las razones del impacto de esta producción dramática, la también integrante de otras exitosas apuestas como “Playa salvaje”, “Marparaíso” y “CerroAlegre”, responde que “yo creo que tiene que ver con el espíritu que había en esa teleserie, jóvenes que estaban en todos lados, desde el escritor (Pablo Illanes). Un grupo de jóvenes llenos de ilusión, de alegría y de sueños, entonces eso se refleja en la pantalla”.

Herrera añade a lo anterior que “también es una teleserie que quiso romper con ciertos paradigmas, ahí se mostraron las rebeldías de los niños con sus padres, las chicas que no hacían caso… se quisieron tocar temas importantes y creo que eso es algo potente de la teleserie, junto con los colores y la música. Creo que definitivamente muchas cosas se conjugaron”.

Acerca de su emblemático personaje, Alejandra cuenta que “tengo los mejores recuerdos de Alexis Opazo. Es una teleserie donde me pude relajar y pude jugar un poco más. Yo venía de ser la protagonista en Amor a domicilio y Angélica lloraba todo el día, no sabía a quién quería y era muy ingenua, como las protagonistas. Alexis, en cambio, era la chica conflictiva y tenía mucho humor, porque Ricardo Vicuña (director general) me dio la oportunidad de proponer en mis escenas, hacerla más divertida y jugar con la forma de hablar de ese entonces”.

En ese sentido, la actriz detalla que “para mí fue muy entretenido hacer ese personaje, porque también tenía su profundidad, su dolor familiar que la llevaba a esta necesidad de ser querida (su madre la había abandonado cuando era niña), esta locura por la fama, por ser la más importante, y esta rivalidad y envidia que se generaban dentro de ella. Y , además, estaba su historia amorosa con Fabián (Güido Vecchiola), que era una relación muy apasionada y muy dolorosa”.

Alejandra Herrera confidencia, por otra parte, que “era mi lado B que yo no viví en el colegio. Yo siempre cuento que hice voto de castidad a la Virgen. Yo era presidenta del Centro de alumnos, le tenía que quitar las joyas a mis compañeras porque las monjitas me lo pedían, y era terrible para mí, entonces mis compañeras no me encontraban muy simpática. Y yo era muy obediente porque quería mucho ser querida por las monjitas, por la autoridad. La Alexis Opazo era todo lo contrario, y fue bueno para mí y liberador. Fue un equilibrio encontrarme con ese lado, con esa sombra que es también la diversión y gozar un poco más la vida”.

“Adrenalina”, desde el 23 de agosto y de lunes a viernes a las 14:30 horas por las pantallas de Canal 13.