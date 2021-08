Carmen Gloria Arroyo reveló quien es la única amiga que tiene del mundo de la televisión

La animadora Carmen Gloria Arroyo participó en el programa de Pamela Díaz “Mochileros“, en donde ambas viajaron hasta San Pedro de Atacama para un nuevo capítulo.

En este viaje la abogada relató profundos temas, como los rumores que afectaron su relación con Bernardo Borgeat, con quien si bien había terminado, luego formalizaron su romance.

Otro de los aspectos que la conductora de “Carmen Gloria a tu servicio” tocó fue la amistad en televisión, donde señaló tener “pocos amigos”.

Ante esto Pamela Díaz le pregunto si le molestaba que las personas cuestionaran que no tuviera amigos en televisión, ante lo cual replicó: “No, me da lo mismo, que digan lo que quieran. Uno puede tener compañeros de trabajo, no toda la gente es amiga de gente con la que trabaja en su oficina, te puedes llevar bien, te pueden caer simpático, pero no necesariamente ser tus amigos”.

Luego añadió: “Para mí ser amigos es un grado mucho más profundo, es donde comparto mi intimidad, lo que pienso“.

Tras esto “La Fiera” volvió a consultar si considera como amigo a alguien de la TV, donde Carmen Gloria reveló: “No… soy amiga de la Eva (Gómez), pero ella ya no está en televisión, por eso no la cuento“.