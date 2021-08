Jorge Zabaleta y su retiro de las teleseries: “Ya no era un aporte para el género”

Jorge Zabaleta desde que debutó en teleseries en 1997, tuvo una carrera ascendente, transformándose en el galán por excelencia, ganándose el cariño de todas y todos los chilenos. Pero como todo tiene fecha de vencimiento, hace algo así como 2 años, Jorge decidió dar un paso al costado y retirarse (definitivo o no) de las teleseries para emprender nuevos proyectos en otras áreas.

En entrevista con Revista Velvet, Zabaleta desclasificó cómo ha sido este proceso, luego de tantos años. “Lo mejor es que ya no me piden autógrafos, pero sí fotos”. La reflexión del actor respecto a su cambio de vida profesional es aún más profunda, “ya no era un aporte para el género. Todo dura un tiempo. Nada es para siempre y necesitaba desarrollar otras cosas donde podía ser un mejor aporte”, dice.

“Después de 24 años hay que probar otras cosas. Uno va cumpliendo años y aunque aún tengo energía, quería usarla en otras cosas. La actuación es lo mío, me encanta, pero hoy las teleseries toman mucho tiempo en grabarse. La última que hice, se demoró diez meses, entonces, para mí era mucho, y tengo un problema de ansiedad. Estar tanto tiempo haciendo lo mismo me provoca mucha ansiedad. Me vuelvo loco. Diez meses de camarín, son diez meses de pensar en todo lo que podría estar haciendo y no hacerlo”, dijo.

Pero Zabaleta comentó además, que la decisión de dejar la televisión no ha sido nada fácil, “aprender a soltar me significó ataques de pánico, angustia, tomar remedios, como Rize que jamás lo había oído. Sufrir ahogos. Yo estaba acostumbrado a acaparar cosas; juntar y juntar (…) llevo dos años en terapia. Ha sido heavy. Se me cae el pelo a mechones. Es un cambio de vida. Es como si fueras pescador toda tu vida y de repente fueras minero. Fue un cambio consciente, porque yo podría seguir estando ahí, pero ha sido duro”.

Pese a reconocer que la actuación es lo suyo, Jorge recuerda por qué tomó tan dura decisión, “yo estaba reventado. Al final no recordaba ni los textos (…) en la teleserie ‘Juegos de Poder’. Te juro que no sabía ni qué tenía que decir y aunque me lo aprendiera veinte veces, no me entraba la letra”.

Respecto a cómo se ve ahora, dice: “me volví emocional. Y el tiempo está pasando muy rápido. ¿No te pasa? Eso también me asusta un poco. También hoy tengo la tranquilidad de poder estar desarrollando lo que quiero”.

En la entrevista de Revista Velvet, el actor habló de sus hijos, de cómo vivió la cuarentena y de lo rápido que pasa el tiempo. Si quieren leer la entrevista completa, pueden comprar esta nueva edición en tienda.revistavelvet.cl.