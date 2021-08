Belén Soto enamora a sus seguidores con atrevida postal en bikini

Durante los últimos días la actriz Belén Soto ha encendido las redes sociales con una serie de postales en bikini, todo mientras disfruta de unas paradisíacas vacaciones en Ibiza.

A través de su cuenta de Instagram la talentosa artista se mostró feliz junto a su pololo, el modelo Branko Kakovich, en publicaciones donde además aprovechó de compartir una profunda reflexión.

“No hay nada que me guste más que transportarme a otras culturas, lugares y paisajes. Es una de las cosas que me moviliza, que amo hacer. He tenido la suerte de conocer personas increíbles, muchas mujeres power, con historias asombrosas”, comentó la actriz.

Posteriormente aseguró: “He aprendido tanto gracias a estas experiencias. En todos esos momentos busco inspiración, y en cada una de mis aventuras también he crecido y se han convertido parte de mí”.

“Estoy segura que a muchos de ustedes también les pasa que llegan a un lugar y no se quieren ir y al final se llevan un pedacito en el corazón, y que también tienen muchas historias que compartir”, cerró Soto.

Revisa las postales a continuación.