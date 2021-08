Dino Gordillo fue operado de urgencia tras contagiarse de Covid-19 estando hospitalizado

Este martes se revelaron nuevos detalles del delicado estado de salud del humorista Dino Gordillo, luego de haber sido hospitalizado hace más de un mes. En esta ocasión fue su hija Camila quien conversó con Bienvenidos, comentando que en aquella ocasión el artista se acudió la clínica “por un fuerte dolor en una de sus piernas”.

“Ingresó y le encontraron una hernia en la columna. En esa hospitalización lo dejaron ahí, le hicieron un bloqueo facetario esperando que pudiera reducir su dolor y lo dieron de alta, pero tuvimos que volver con él porque seguía muy mal”, explicó.

Debido a esto se programó una cirugía para Gordillo, ya que el dolor le impedía caminar. Sin embargo, pese a la intervención el problema no se solucionó, por lo que se sometió a otra cirugía.

En esta se encontraron restos que no se habían retirado del procedimiento anterior, y que aumentaban la presión en la zona operada.

Lejos de mejorar su situación, los días siguientes el humorista sufrió una grave fiebre, que lo obligó a hospitalizarse nuevamente ya que se había contagiado de Covid-19.

En ese sentido, fue el mismo Gordillo quién se contactó de manera telefónica con el matinal de Canal 13 para confesarse sobre su delicado estado de salud.

“Vine por una cirugía de un día, que me operaban en la mañana y me iba a mi casa al día siguiente, pero vinieron unos dolores insoportables. Llevo una semana con morfina todo el día, y sigo con mucho dolor. Nunca había sufrido tanto. Me caí al suelo. El personal me ha cuidado muy bien, son muy amorosos. Me han prestado su hombro”, señaló el humorista.

“La primera semana después de operado no daba más, fue insoportable. Al séptimo día de nuevo a pabellón por la columna y sigo con los dolores hasta el día de hoy. Pedí un cambio de médico y ahora me está viendo otro doctor, que es jefe de neurocirugía. Estamos viendo qué es lo que tengo”, complementó Dino.

“Me dan pastillas para poder dormir en la noche, pero despierto en la mañana con mucho dolor. Mi ciático, mi pierna dormida, no siento ni el pelo”, lamentó el artista antes de quebrarse.

La emoción fue tan fuerte que Gordillo no pudo seguir conversando, por lo que los animadores anunciaron una pausa comercial, esperando poder tener mejores noticias del estado de salud del artista durante la semana.