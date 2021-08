Se confirman las teorías: Sony lanza el tráiler de Spider-Man: No Way Home tras video filtrado

Durante la noche del lunes Sony finalmente estrenó el primer avance de Spider-Man: No Way Home, confirmando todas las teorías que durante meses los fanáticos habían discutido, y que ya el domingo se potenciaron luego de que se viralizara una filtración correspondiente a la cinta.

Precisamente el tráiler presentado se trataría de la versión finalizada de aquel registro difundido en Twitter y TikTok durante el domingo 22 de agosto, el cual obligó a Disney, Marvel Studios y a Sony a mostrar el avance antes de que más gente descubriera la filtración.

A través de Twitter la cuenta oficial de la película hizo un guiño a quienes se aguantaron las ganas y esperaron al lanzamiento oficial para ver el adelanto.

“Un agradecimientos a todos los verdaderos, que están viendo el avance por primera vez en este momento”.

shout-out to the real ones who are watching the trailer for the first time right now

— Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) August 24, 2021