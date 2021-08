Anya Taylor-Joy de Gambito de Dama será parte del remake del clásico del terror: Nosferatu

Este miércoles se confirmó que la actriz Anya Taylor-Joy (Queen’s Gambit) será parte del remake de uno de los clásicos del cine de terror, Nosferatu, cinta estrenada originada hace casi 100 años, en 1922.

El anuncio fue realizado por la misma joven en una entrevista a los Angeles Times, en la que se refirió a la reacción de sus cercanos al enterarse de que tomaría el papel.

“Todos mis amigos me dicen ‘¿Qué estás haciendo? Tómate un descanso’ (…) Pero los personajes son demasiado buenos. No sería capaz de lidiar con esto si no dijera ‘sí’. No lo superaría. Prefiero ir por ello y hacer lo mejor que pueda” comentó.

La película estará dirigida por Robert Eggers (The Lighthouse, The Witch), convirtiéndose así en la tercera colaboración entre el cineasta y Taylor-Joy.