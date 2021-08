Mon Laferte confiesa las consecuencias emocionales de su embarazo: “Tengo el autoestima por el suelo”

A casi una semana de haber anunciado su embarazo, para el cual se sometió por meses a un tratamiento con hormonas, Mon Laferte confesó que el proceso le ha traído importantes consecuencias emocionales.

“Tengo miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba. No se puede llevar una carrera y redes ocultando algo así”, reconoció aquel 17 de agosto, cuando entregó la noticia a sus fans.

En ese contexto, la artista se refirió nuevamente a la situación, luego de que una seguidora en Instagram le comentara al respecto: “Embarazada eres terriblemente más hermosa”.

Ante esto la cantante emocionada respondió para desahogarse del estrés que le ha significado este proceso.

“Gracias. Tengo el autoestima por el suelo, con este pelo sin podérmelo pintar y las hormonas”, respondió.

Posteriormente le preguntaron si consideraría abandonar la música para dedicarse de lleno a su embarazo, ante lo cual Mon respondió tajantemente.

“No, al contrario. Quiero experimentar la música embarazada”, sentenció.