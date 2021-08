Yazmín Vásquez rememoró golpiza que sufrió en el mall frente a su hijo: “Estaba aterrada”

El pasado martes se emitió un nuevo capítulo de “Los 5 Mandamientos“, espacio conducido por Martín Cárcamo, donde conversó con las ex “Milf” Renata Bravo y Yazmín Vásquez.

En el intercambio esta última compartió un sensible relato, luego de que recordara una golpiza que sufrió frente a su hijo en un mall, en mayo del presente año.

La periodista señaló que se encontraba viendo ropa cuando una mujer se le acercó y comenzó a empujarla en repetidas oportunidades, situación que en primera instancia ignoró, pero que luego la encaró para que la dejara tranquila.

Esto generó una discusión en donde también se involucraron amigas de la atacante, pero minutos después la situación se calmó, lo que hizo pensar a Vásquez que ese episodio había terminado.

Tras esto señaló que cuando iba saliendo de la tienda, una persona le advirtió que la mujer la iba a atacar. “Viene una niña detrás y me dice: ‘perdona, pero la persona que te estaba insultando viene a matarte‘”, sostuvo.

Luego Vásquez señaló: “Sentí a alguien que me pega en la cabeza, me pesca, me tira contra el piso y me bota“.

Afortunadamente dos personas le prestaron ayuda y señalaron que llamarían a los guardas del recinto, provocando así el escape de la atacante.

Sobre esta situación Vásquez expresó: “Yo me quería largar a llorar, estaba aterrada. A mi nunca nadie me había pegado“.

Por último expresó que, en el momento, no presentó ninguna queja, ya que se encontraba en schock y solo quería salir del mall. No obstante relató que hoy se arrepiente de esta decisión.

“Ahora me arrepiento. Quizás debí volver, pedir las cámaras y haber demandado“, cerró.