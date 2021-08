"Aburrida esa vieja cu...": Carmen Gloria Arroyo responde con todo a desubicado comentario

La abogada Carmen Gloria Arroyo fue la más reciente invitada del exitoso late Pero con Respeto, conducido por Julio César Rodríguez y donde se comentaron interesantes anécdotas sobre la carrera en La Jueza.

Pese a que el en gran parte las redes sociales aprobaron el episodio, hubo un comentario en particular en Twitter que provocó la reacción inmediata de Arroyo.

“Pu… que es aburrida esa vieja cu…”, leía un desubicado tweet marcado con el hashtag del programa.

Sin guardarse nada, la abogada respondió directamente y sin guardarse nada.

“Gracias por decirlo. Me ratifica que no estoy para entretener a personas como usted. Si lo hiciera me preocuparía”, disparó Carmen Gloria, llenándose de aplausos en la red social del pajarito.

