El impactante desahogo de Antonella Ríos tras la desagradable experiencia vivida en Mega

La actriz Antonella Ríos se refirió en las últimas horas a su incómodo paso por el programa Pecados Digitales, espacio conducido por Javiera Contador y Yerko Puchento (Daniel Alcaíno), en en el que se exponen las redes sociales de los invitados.

Pese a que le contaron que sería una oportunidad para pasarlo bien y relajarse, la experiencia real estuvo bastante alejada de aquello, según relató en Me Late Prime el periodista Sergio Rojas.

“Le ponen a una feminista que es de corte acérrimo que la deja como si estuviese instando a la prostitución a las menores y que estaría haciendo un trabajo muy denostable”, señaló el panelista durante el programa.

Rojas además aseguró que su compañera se sintió “acorralada, encerrada, violentada tanto por su entorno como por la producción que la había engañado porque no le contaron esto”.

Fue entonces cuando Antonella decidió desahogarse por la desagradable situación que le tocó vivir en el programa de Mega.

“Yo me puse brígida. Iba a reírme y a pasarlo bien y ¡pum!, aparece una chica (diciendo) ‘lo que tú estás haciendo es súper malo’, en base a las fotos que yo subo, a cómo soy incluso”, comenzó su descargo.

“No tendría por qué saberlo, pero la invitación era a pasarlo bien, a relajarse. Estuve cero relajada. Más que pelear o enojarme, o sentirme mal, no estaba preparada y me pilló volando bajo y no argumenté”, agregó.

En la misma línea la destacada actriz reconoció que “si hubiese sabido que iba a pasar algo así no voy, porque ando buscando mi paz mental. Me preguntaron otras cosas y ya en un momento empecé a hacer pucheros. La Javiera me pregunta que me pasa y yo le dije ‘¿Sabes qué más…?’ Y me fui en la volá. Me amargué, me dio pena”.

Pese a la desafortunada situación Antonella remarcó que Contador entendió su incomodidad: “Ella estaba súper preocupada y yo tengo una relación de cariño con ella, no somos amigas, pero tengo buena relación. Entonces ella sintió lo que yo estaba sintiendo, porque me vio los ojos. Yo soy llorona, entonces ya estaba con los ojos llorando casi”, cerró.