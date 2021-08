“Me siento un fracaso”: Chiqui Aguayo se desahoga tras su incomodo pasaje por TVN

Este viernes en Podemos Hablar se emitirá una impactante confesión de la humorista Chiqui Aguayo, en la que comentará sobre su difícil paso por el matinal de TVN, Buenos Días a Todos.

Según el adelanto difundido por CHV, la artista señaló: “Empecé a comentar espectáculo para un Festival de Viña un par de días. Luego me ofrecieron estar toda la semana. Cuando terminamos el Festival, me ofrecieron quedarme estable”.

“Partí en marzo, cuando todo el hueveo ya había pasado y comenzaba con noticias más serias. Para mala suerte comenzamos ese día con un choque múltiple, imagínate yo ahí metida. Todos muy serios, ¿Qué podía hablar yo? Me sentía incómoda, no sabía qué decir”, agregó.

En la misma línea la humorista agregó que “pasaban las horas y yo sin decir nada. Pensaba ¿para qué me contrataron? Primer día y no he abierto la boca”, por lo que decidió comentarle su situación a sus jefes.

“Les dije ‘me siento un fracaso, si quieren no vuelvo, todo en tono de humor. Al otro día, otra tragedia… te juro. Yo hueviaba con mis compañeros y les puse Malos Días a Todos”, señaló.

Finalmente la salida de la humorista del programa sería polémica, ya que tras ser despedida presentó una demanda, debido a que fue desvinculada siete meses después de ser madre, de la cual obtendría una millonaria indemnización.