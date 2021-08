“Para mí conocer historias de vida es una cosa que me apasiona”: Dani Urrizola cuenta inéditos detalles sobre su nuevo programa de viajes en Mega

La destacada conductora de televisión nacional, Daniela Urrizola, contó inéditos detalles acerca de su nuevo programa de viajes llamado “Viajando Ando“, el que será transmitido el próximo domingo 29 de agosto, a las 15:00 horas, por las pantallas de Mega.

En conversación con Radio Agricultura, la comunicadora reveló cómo se grabó el programa en plena pandemia y explicó por qué este espacio es diferente a otros programas de viajes que se han realizado últimamente. Un hecho clave de este proyecto es que la animadora lo realizó junto a su esposo, el periodista César Norambuena, lo que le agregará un toque extra, ya que -según ella- se podrá evidenciar la complicidad que existe entre ambos.

¿Cómo nació la idea de crear este programa?

Según explicó Daniela, la idea surgió “hace mucho tiempo”. “Nosotros teníamos este proyecto en mente de hacer un programa de viajes. Teníamos muy claro siempre lo que queríamos desarrollar, pero no había sido posible porque partimos de a poquitito, quisimos probarnos, hicimos un espacio dentro de otro programa en un canal (…) pero en el fondo surge un poco de la necesidad”.

En este sentido, Urrizola detalló que al comienzo de la pandemia se quedó “sin trabajo y dijimos ‘bueno, hoy día es el día en que tenemos el tiempo, tenemos las ganas y tenemos una necesidad de ponerle cabeza y ponerle fin el fondo da esta meta’. Y así fue“.

La conductora de TV reconoció que “nuestra pasión habían sido siempre los viajes. En algún dijimos ‘bueno, ¿y se podrá volver a viajar alguna vez en la vida?’, pero sabíamos que sí, que se iba a lograr y empezamos de a poquito a ver cómo desarrollar este proyecto en una de las situaciones o en una de las condiciones más adversas que se nos habían presentado”.

Por lo mismo, afirmó que “decidimos a empezar a escribir, a escribir libretos, a escribir formas y presentarlas, y tuvimos súper buena llegada. Yo ahí tengo que agradecer porque el canal de alguna manera -y bueno también algunos socios estratégicos que tenemos- creyeron en nosotros y creyeron en lo que queríamos desarrollar“, valoró la comunicadora.

Nuevos destinos

Para Daniela era sumamente importante evidenciar cómo se vive la nueva realidad en otros países y cómo estos mismos lugares se han reinventado.

“Sabíamos que se iba a tener que volver a viajar en algún minuto y que no iba a ser igual, y queríamos también que nuestro programa tuviera un poco de eso, queríamos mostrar qué es lo que se estaba haciendo ahora, cuáles eran las nuevas ofertas o las nuevas reinvenciones de los destinos, que es muy bonito verlo, porque así como muchos se reinventaron en sus vidas, los destinos turísticos también tuvieron que hacerlo en algún minuto“, sostuvo la psicóloga.

La animadora profundizó sobre el tema y puso como ejemplo Cancún. “Uno siempre dice ‘¿a qué vas a Cancún?’, bueno, a estar en la playa, en la piscina, a tomarte un copete y las discoteque, pero resulta que en los alrededores de Cancún había toda una vida en la selva y habían toda una cantidad de experiencias que tú puedes hacer no necesariamente con 500 personas al lado, que tenían que ver con las comunidades mayas, que tenían que ver con una oferta tan rica, turística”.

“Y nosotros empezamos a darnos cuenta de eso estando acá en la casa, y queríamos ir a eso y queremos conocerlo, y queremos verlo, y así surgió un poco más que la idea de hacer el programa, el finalmente cómo se iba a desarrollar el contenido del programa”, complementó.

La complicidad que existe junto a su marido

La comunicadora nacional también abordó el hecho de cómo fue realizar este espacio de viajes junto a su esposo, indicando que “como lo hago con mi marido, entonces tiene eso como de tener una complicidad o tener algo que de repente nosotros en verdad nos olvidábamos que estamos grabando, entonces siento que lo que más me gusta es que la persona que lo pueda ver, va a ver a turistas comunes, empapándose de lugares y también de información”.

“No es un programa donde solo vas a ver lindas imágenes, sino que también tiene mucho de información y además siempre estamos acompañados de un chileno que vive en esos destinos, entonces conocemos como un poco, en un 360 el destino”, recalcó Urrizola.

“Lo conocemos como personas que lo están descubriendo por primera vez, que están descubriendo nuevas opciones dentro de un destino que a lo mejor incluso conocíamos, pero que estamos en un escenario distinto y además tenemos la expertiz de alguna forma de este chileno que lleva tanto tiempo ahí y que entiende perfecto cómo es la dinámica, cómo es la cultura, cómo es todo y yo creo que lo que más rescató es eso. Yo soy psicóloga, entonces para mí conocer historias de vida es una cosa que me apasiona, me encanta, y descubrir el mundo también, entonces como que tiene esa mezcla que a mí por lo menos es lo que más me gusta“, expresó.

¿En qué se diferencia este programa a otros?

“Si bien han existido durante toda la historia muchos programas de viaje, no son tantos los que se han grabado quizás en el contexto actual. Descubrir destinos de una forma diferente, a mí por lo menos me abrió los ojos muchísimo“, aseguró Daniela sobre qué diferencia su programa de otros espacios.

“Yo me sentí como una persona que viajaba por primera vez, como que toda mi experiencia previa no corría, entonces se van a encontrar con dos turistas viajando como cualquier persona, que van a ir ir descubriendo lugares y van a ir descubriendo alternativas, que van a ser tremendamente posibles para todos los que lo vean”, destacó.

“Hemos cuidado mucho eso aparte de poder tener algo bonito, tener algo que de verdad la gente -además de entretenerla- la pueda informar. Ojalá que a la gente le guste”, finalizó.