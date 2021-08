“Spencer”: Película de Pablo Larraín sobre la princesa Diana ya tiene su primer póster

La película “Spencer” que es dirigida por el cineasta chileno Pablo Larraín ya tiene su primer poster, el film es protagonizada por Kristen Stewart se estrenará en las salas de cine el próximo 5 de noviembre.

La producción trata sobre el drama biográfico de la princesa Diana, ambientada en 1991 y desarrollada durante las vacaciones de Navidad, momento en que lidia con la decisión de finalizar su matrimonio con el príncipe Carlos.

Hasta el momento solo han revelado el póster por parte de Neon -productora que respalda la película-, ahí aparece Diana de espaldas y vestida con un traje de gala blanco. Además, en la publicación se deja leer el lema: “Cada cuento de hadas termina”.

Cabe señalar que “Spencer” es dirigida por Larraín y escrita por Steaven Knight, quien es el creador de “Peaky Blinders”. Antes de su estreno en la gran pantalla, el filme se presentará en estreno mundial en el 78° Festival de Cine de Venecia, que se llevará a cabo los entre el 1 y el 11 de septiembre.

Finalmente, el rodaje de la producción que también protagonizarán Timothy Spall, Sally Hawkins y Sean Harris, se llevará a cabo en Alemania y en Reino Unido, y será distribuida por Neon.

Every fairy tale ends.

Kristen Stewart is Diana Spencer.

A glimpse at Pablo Larraín’s SPENCER.

In Theaters Nov. 5 pic.twitter.com/EmN1csiMKA

— NEON (@neonrated) August 25, 2021