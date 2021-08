Andrés Velasco pone en duda la posibilidad de interpretar a un nuevo villano tras Demente: “No se si lo quiero”

Este viernes el actor Andrés Velasco encendió las alarmas tras confesar que una vez terminada su participación en Demente, se estaría cerrando a la posibilidad de interpretar a un nuevo villano. La insinuación llegó esta mañana a través de una entrevista con Publimetro, en la que el talentoso artista reconoció que dar vida a Dante Covarrubias ha significado un gran desafío.

“A tu personaje hay que quererlo aunque sea indefendible. Al tratar de entenderlo te das cuenta que es como enfrentar un puzzle de 10 mil piezas; hay que eliminar los prejuicios, para entender sus acciones y terminó siendo un buen desafío crear verosimilitud en sus acciones”, señaló.

En ese sentido, aseguró que pese a que el papel marque su carrera “ahora no sé si lo quiero y si lo haría de nuevo”.

“La empatía cero es una de las cosas más difíciles de entender, que a él no le importa nada. El cómo empatizo con este personaje. Trabajar en equipo tratando de descifrar las claves para que esto sea viable. Obviamente, tuve escenas muy duras, muy agresivas, donde tenia que invadir el metro cuadrado del otro y yo soy medio distante por no querer invadir”, explicó.

En la misma línea Velasco añadió que para este desafió fue “probando, pero es desgastante, terminaba bien cansado. Pero no fue algo que me dañara ni que no me permitiera seguir mi vida. Uno tiene que aprender a sacarse el vestuario cuando te vas a tu casa”.