"Quiero dedicarle este premio a mis dos hijos chicos...": Julio César Rodríguez protagoniza emotivo momento en los Giga Awards

El animador Julio César Rodríguez protagonizó un emotivo momento en los premios Giga Awards, donde fue galardonado en la categoría de “Súper Influencer del año”.

El conductor del matinal “Contigo en la mañana” superó en aquella categoría a la “Tía Pikachu”, Julieta Martínez, Camila Recabarren, “Sensual Spiderman” y Pascal Andrade.

Tras ganar el premio, el periodista compartió emotivas palabras y destacó lo que ha logrado con su programa digital “La Junta”, donde ha entrevistado a reconocidos artistas urbanos.

“Bueno, primero que todo, gracias. Gracias por este premio. Gracias a toda la gente que hizo posible que yo estuviera acá con su voto”, expresó Rodríguez.

“Traigo ‘La Junta’ (canal de Youtube) en mi corazón, porque sé que sin ese programa no habría estado acá. Creo que hacemos un programa hermoso, una forma de visibilizar una realidad oculta en nuestro país, muchos músicos que nunca tuvieron la oportunidad, una pantalla donde contar sus vidas y de contar sus historias; de chicos que quieren salir de barrios maravillosos. Para todos ellos, un aplauso”, valoró el comunicador.

Finalmente, Julio César agradeció a su “equipo de ‘La Junta’ y a todos los equipos donde trabajo. Quiero dedicarle este premio a mis dos hijos chicos, que me enseñaron a hacer un TikTok, a subir una foto… no sabía subir una foto en Instagram, no sabía nada. Gracias hijos, los tengo en mi corazón. Gracias a este canal también“.