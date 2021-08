¡Nadie lo reconoció! Ricardo Arjona reveló su mala experiencia al cantar en el metro de Nueva York

El artista guatemalteco Ricardo Arjona, autor de exitosas canciones como “Señora de las cuatro décadas” o “Historia de taxi”, contó acerca de la mala experiencia que tuvo al cantar sus temas en el metro de Nueva York, en Estados Unidos.

Según explicó a través de su cuenta de Instagram, el artista intentó sorprender a los usuarios del transporte público al cantar sus temas más conocidos -únicamente utilizando su guitarra-, pero pasó completamente desapercibido.

De hecho, ocurrió una curiosa situación y es que una persona de nacionalidad mexicana se acercó a él, pero le dijo que era un imitador de Arjona, lo que descolocó al artista.

“Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York. Lo mejor que me pasó fue una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito“, detalló Arjona en su cuenta de Instagram, generando variadas reacciones en la plataforma.

