TVN ficha a Carlos Pinto y se confirma regreso de “Mea culpa” con nuevas historias tras 12 años

Este domingo TVN dio a conocer que volverá a sus pantallas un histórico programa, “Mea culpa”, tras 12 años fuera del aire.

Lo anterior luego de se reincorporara al canal estatal el histórico conductor del programa, Carlos Pinto, quien culminó la temporada 14 el año 2009.

En entrevista con Comunicaciones de TVN, Pinto reconoció que experimenta altas expectativas “por estar aquí en TVN y por elegir este programa como puntal para poder salir nuevamente al aire”.

Según el profesional, “las mismas expectativas que se va a formar la gente las que tengo yo. Estamos trabajando y pensamos que se abre un nuevo mundo carcelario que, en cierto modo, yo no conocía”, comentó.

Consultado si es que con el paso de los años ha cambiado la dinámica de la criminalidad en Chile, Pinto corrobora señalando que “sin duda ha ido rejuveneciendo, diría yo”. Uno de los factores que identifica es que “los criminales hoy son menos éticos, entre otras cosas. Son cambios que, de alguna manera, nosotros vamos a tratar de reflejar”.

Respecto al éxito de las repeticiones del programa, Pinto dijo que “es un formato añejo, digámoslo. Hay un concepto que yo digo frente a esta posibilidad y es que no existe algo más moderno que un clásico. Por tanto, pienso que ‘Mea Culpa’ es un clásico y en estos términos, solo me cabe pensar que ha resistido el tiempo, ha resistido los formatos, hoy se graba de una manera distinta, hoy hay una nitidez que antes no tenía“.

Por último, dijo que “lo más importante es que exista una buena historia. El resto podría pasar a segundo plano, y es lo que ha pasado”.

Considerando todo lo anterior, Pinto dice que espera una buena recepción por parte del público para esta nueva temporada: “Te mentiría si digo que eso no es así, pero soy de aquellos que piensan que primero hay que hacer las cosas, estamos en un ‘hacer’ en este instante”.