Camila Nash encontró el amor a través de Tinder: “Tuvimos una cita de 21 horas”

Camila Nash fue convencida por una amiga para abrir una cuenta en Tinder, aplicación de citas y encuentros, asegurando que no sabía nada de cómo usar esta red social.

“Yo quería un compromiso pero no encontraba una persona que provocara en mí ganas de comprometerme. Alguien con quien conectar y caminar juntos”, sostuvo en entrevista con LUN.

La exparticipante de programas como “Calle 7” y “Mundos Opuestos”, dijo que hizo varios match -coincidencia con otra persona en Tinder– hasta que se encontró a su actual pareja.

“Le di un like a Rodrigo y él ya me había dado like a mí y me salió ‘hicieron match‘. Ahí vi que me había mandando un mensaje que decía ‘cásate conmigo‘”, comentó Nash, a lo que ella le respondió con un emoticón de novia. “Ahí empezamos a hablar y me dijo juntémonos el viernes, ese día era domingo”, agregó.

Camila, en la entrevista con el citado medio, reconoció que estaba nerviosa al ser su primera cita “con un desconocido en mi vida”. Ella detalló que fueron a un bar restaurante de Concón. “Me pasó a buscar a las siete pero el toque de queda era a las 10, así que después nos fuimos a su casa“.

“Yo igual pensaba ‘cómo voy a ir altiro a su casa’, pero nada. Allá bailamos, nos reímos y al otro día almorzamos. Tuvimos una cita de 21 horas. Pasamos todo el fin de semana juntos y al otro domingo, el 25 de julio, nos pusimos a pololear”, reveló la jefa de Panadería Arlegui.

Tras su primer encuentro a través de Tinder y de una larga cita, Nash confesó que se siente “súper enamorada”. “Se lo presenté a mi familia, él me presentó a la de él. Es algo que no había sentido con ninguna de mis parejas. Siempre tenía miedo al qué dirán, a los comentarios y hoy no tengo miedo“, apuntó.

La actual pareja de Camila Nash se llama Rodrigo y tiene 42 años. Además, ella reveló que es divorciado, tiene dos hijos y trabaja en Santiago. “Es súper protector y romántico”, así describió a su pareja en conversación con LUN.