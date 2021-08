“Jamás he preferido el camino fácil”: La réplica de Tonka Tomicic tras caso de contrabando de relojes que la vincularía

Durante la jornada de hoy la animadora de “Bienvenidos” Tonka Tomicic se tomó unos minutos en el inicio del programa para referirse a una investigación en curso que involucraría su nombre.

Hace unos días el medio de investigación Ciper publicó un reportaje en donde se dio a conocer un contrabando de joyas y relojes de lujo, en donde estaría involucrado personal de la PDI, así como múltiples rostros famosos, como receptores de estos productos.

Uno de estos sería Parived, esposo de Tonka Tomicic, quien sería acusado de receptación de relojes de lujos.

Bajo este contexto la modelo se tomó unos minutos en el programa para referirse a esta situación, que se encontraría bajo la investigación Fiscalía.

“Antes de comenzar con el programa quisiera tomarme unos minutos para referirme a una nota que fue emitida anoche con respecto a una filtración de una investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, donde según el medio, soy mencionada“, partió comentando Tonka Tomicic.

Luego continuó: “Es absolutamente falso que yo esté siendo investigada en esos hechos. Lo desmiento categóricamente. Mínimo en el ejercicio periodístico es chequear la información antes de repetir de manera parcial una versión, y también una versión distorsionada de los hechos”.

Tras esto señaló que su carrera inició a la corta edad de los 13 años, “hoy tengo 45. Todo lo que tengo lo he obtenido con esfuerzo y con sacrificio. Jamás he preferido el camino fácil para conseguir algo en mi vida. Esa es la manera en que me formaron mis papás, con esos valores, inquebrantables”.

Finalmente sostuvo: “No estoy dispuesta a aceptar que se enlode mi honra de manera irresponsable“, agradeciendo por último al canal por darle esos minutos para aclarar la situación.