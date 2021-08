¿Qué le faltó?: Amaya Forch sorprendió en “The Covers” con extravagante imitación a Lady Gaga

El pasado domingo se emitió un nuevo capítulo de “The Covers“, programa donde conocidos rostros deslumbraron con trabajadas imitaciones.

Una de las que más llamó la atención en la oportunidad fue la actriz Amaya Forch, quien sorprendió con una imitación a la cantante pop Lady Gaga.

Así Forch rememoró una canción del 2008, “Bad Romance“, en donde también aludió al singular look que utilizaba la cantante en la época, el cual se caracterizaba por su extravagancia.

“Fue un desafío muy grande. Elegí a Lady Gaga porque es totalmente diferente a mí. A través de ella tuve que desaprender todo lo que sabía antes”, sostuvo la intérprete tras su performance.

No obstante su presentación no fue del gusto de los jurados, donde criticaron tanto su voz como su actuación, donde señalaron que no fue lo suficiente “Lady Gaga”.

Aquí puedes ver el look que utilizó Amaya Forch