"No me huev...": La molestia de Arturo Longton en live con Diana Bolocco y Pamela Díaz

El pasado fin de semana Diana Bolocco y Pamela Díaz realizaron un live a través de las redes sociales, donde contaron con un especial invitado en el programa: el exchico reality Arturo Longton.

No obstante la inclusión de este último no fue del todo adecuada, reclamo que él hizo una vez se sumó a la transmisión de las animadoras, la cual se habría producido tarde.

Esto se generó luego de que Longton participara en la transmisión de Instagram, pero mientras le hacían preguntas él no respondía.

“¿Este es un personaje como que te estay haciendo? ¿Como que no pescai? ¿O no escuchai?“, le consultó “La Fiera” al notar que Arturo Longton no replicaba.

Tras estas consultas el ex “La Granja” señaló estar “enojado“, donde al ser consultado por el motivo por Diana Bolocco, señaló que su molestia se debe a la demora en que lo unieron.

“Me dijeron a las 9 y son 20 para las 10“, soltó Longton, generando risas de las animadoras.

Luego sumó: “No hueve…po. El agregado. El arroz graneado. Estoy de las 9 mirando como los hue…“.

Ante este alegato Diana asumió la responsabilidad. “Arturo, sorry, Es culpa mía“, fue lo que alcanzó a decir antes de ser interrumpida: “No me estuviera yendo bien, las mando a la chu…“.

Finalmente esta molestia pasó a un segundo plano y lograron continuar con la conversación.

Aquí puedes revisar la transmisión completa: