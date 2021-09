Diana Bolocco maravilló con veraniega postal del recuerdo junto a Cristián Sánchez

Diana Bolocco maravilló en las redes sociales compartiendo una fotografía del recuerdo junto a su marido Cristián Sánchez.

La animadora de ‘Mucho Gusto’ publicó en Instagram una postal, bajo el hashtag ‘#tbt‘, la cual ya recibió casi 30 mil like por parte de sus seguidores, quienes además, dejaron cientos de comentarios.

“Guapos!!!!!!“, “Aiii me va a dar algo … 🔥❤️, lo peor es que no se si con @dianaboloccof o @crissancheztv”, “Eres una loquilla Diana jijaaajij” y “Me encanta la energía y el humor con el que plasmas cada momento“, fueron algunas de las palabras que plasmaron junto a la postal.

En tanto, en la fotografía se ve la pareja tomando sol y con una reseña que dicta lo siguiente: ” Será que hoy salió el sol? Serán las altas temperaturas? Será que ayer empezó uno de los mejores meses del año? Será que se acerca la primavera?”.

“No sé qué será, pero me dieron unas ganas de estar así, en ese mismo lugar y con ese manso bombón…Así que busqué inmediatamente esta foto playera para mi #tbt de hoy. Que rica sensación…como que ya huelo el olor a coco…del bronceador por supuesto”, prosigue el escrito de Diana.

Finalmente, les deseó a todos un “feliz jueves para todos!!!! (Y vamos Chile ctm!!!!)”.

Ve aquí la veraniega postal: