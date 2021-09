Karen Bejarano enseñó sus avances como maquilladora y se refirió a su salud mental: “No ha sido fácil”

Fue en mayo del presente año en donde la cantante Karen Bejarano anunció que se había inscrito en un curso de maquillaje, donde con el pasar de los meses ha desarrollado su talento.

Ahora la cantante e influencer deslumbró en las redes sociales para enseñar cuáles han sido sus logros en este camino.

“Paso por aquí a mostrarles mis avances como maquilladora profesional. Sé que para muchos puede no significar nada, pero para mí es demasiado”, partió comentando en la publicación.

Junto a esto también se refirió a su salud mental, tema que estuvo en boga en el último tiempo, tras confirmarse su paso por un recinto psiquátrico.

“Salir de mi cama y ganarle a la gran depresión en la que he estado este último tiempo, no ha sido para nada fácil“, relató, añadiendo que llegar a clases de maquillaje “me ha dado un empujón que me entusiasma, me energiza, me renueva, me empodera y me hace reencontrarme conmigo otra vez”.

Por último aseguró que sus profesores y compañeros estuvieron encantados con su trabajo, al igual que ella. “Espero que a ustedes les guste tanto como a nosotros“, cerró.

Revisa aquí la publicación: