La emoción de Víctor “Zafrada” Díaz tras noble acto de Fabricio en “El Discípulo del Chef”

El pasado miércoles se emitió un nuevo capítulo de “El Discípulo del Chef“, programa de CHV que se vio enfrentado a una nueva etapa de eliminación, la cual tuvo un singular revés.

Como mencionamos anteriormente el equipo azul logró zafar de este encuentro, donde el verde y rojo debieron luchar para no perder a uno de sus discípulos.

Tras una preparación donde el ingrediente principal era el pescado, el equipo rojo de Sergi Arola no logró superar el desafío y escogió nada más que a Víctor “Zafrada” Díaz como eliminado, causando sorpresa de los presentes.

No obstante esta situación dio un vuelco luego de que Fabricio interrumpiera para anunciar su salida del programa.

“Conversé con mis compañeros. A mí en lo personal, por problemas familiares y cosas de la vida que estoy tratando de evitar, sin ofender al chef y compañeros, pero no puedo más, quiero ceder mi puesto“, fue parte de lo que expresó, donde la solicitud fue recogida por Arola.

Ante este acto Víctor no tardó en reaccionar, rompiendo en llanto. “Fabricio es una persona la raja, lo aprendí a conocer y es a la pinta. Que haya hecho eso, yo creo que le rompe el corazón a cualquiera”, partió señalando.

Luego agregó: “Soy hombre, me considero una persona muy fría, no se me cayeron las lágrimas antes, pero salí y no pude evitar llorar. La verdad es que lo vamos a echar mucho de menos”, reveló notablemente afectado.

Por otro lado Sergi Arola se pronunció tras verlo tan conmovido. “Víctor es joven, tiene mucho potencial y talento, lo que le falta un poco es sacar a pasear ese talento“, relató.

“Vamos a ver cómo evoluciona y que a lo largo de estas semanas, si todo sale bien, vayamos viendo un crecimiento y maduración, no solo profesional, sino que también a nivel personal, de carácter”, cerró el chef.