Usuarios reportan nueva caída de Instagram y de Facebook

Instagram nuevamente comenzó a presentar fallas este jueves 2 de septiembre, de hecho a lo largo del día ha mostrado bastante intermitencia.

Los usuario de la red social reportaron la caída en Twitter donde señalan que las principales fallas de la aplicación corresponde a problemas para enviar mensajes, cargar las imágenes y también ver las historias.

Además, informan que Facebook también presenta intermitencias. Los problemas que presentan estas redes sociales es a nivel mundial.

User reports indicate Instagram is having problems since 5:36 PM EDT. https://t.co/lXKoHvC4JO RT if you’re also having problems #Instagramdown

— Downdetector (@downdetector) September 2, 2021