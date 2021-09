Rigeo confesó que fue víctima de bullying por su peso: “Fueron años, pero años aguantando burlas, miradas y feas palabras”

El cantante nacional Rodrigo del Real, conocido como Rigeo, realizó fuertes revelaciones en su cuenta de Instagram. “Me toca ser sincero con algo que llevo años callando”, expresó en su perfil de la red social el hermano de Daniela Aránguiz.

Esto, debido a que por años fue víctima de burlas por su peso, es por eso que escribió un potente mensaje sacando a la luz aquellos años en la televisión, los cuales fueron demoledores, según relató.

“La primera foto cuando estaba gordísimo, la segunda foto ya cuando pude bajar de peso”, comenzó el escrito en la red social junto a dos instantáneas.

“Fueron años, pero años aguantando burlas, miradas y feas palabras. Incluso, algunas muy pasadas e hirientes. Créanme, no hay gordo feliz se los digo de mi experiencia. Esta subida fue una depresión la cual jamás la vi, jamás supe hasta el año pasado (2020) cuando tuve terapias con un sicólogo y abrí muchas cosas de mi vida“, continuó.

“Esto fue el letal diagnóstico de mi hija, detonó en mi una ansiedad gigante la cual no podía controlar y la cual lucho hasta el día de hoy. Me hacía mal ir a programas de tv y que algunos animadores se rieran de mi peso o me dijeran cosas que para ellos era el mejor humor que podían tener“, reveló.

Además, confesó que para él era “demoledor” ir a la televisión, pero lo hacía ya que debía promocionar sus canciones. “Hoy en serio los miro a ellos y ellos dan lástima y no porque pude bajar de peso, sino que porque la misma gente se encargó de sacarlos de los medios de comunicación“.

“Créanme, la lucha con el peso es de todos los días, jamás siento que le gane, jamás; es más siempre siento que tiene el paso delante mío esperando para volver”, contó. Junto a esto, realizó un llamado a que “cuando vean a alguien que sufre cambios violentos de físico o de ánimo hablen con ellos, pregunten si sienten pena o pasan por algo“.

“A veces las heridas internas sangran mucho más que una superficial y también acotar que no todos los cuerpos lindos por fuera, son igual de bellos por dentro”, finalizó la dura confesión del cantante nacional.

Revisa la publicación de Rigeo a continuación: