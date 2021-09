Mon Laferte sorprende a sus seguidores y vuelve a su tono negro: “Me extrañaba”

El pasado 17 de agosto Mon Laferte anunció que está embarazada y que tiene alrededor de tres meses de gestación, “Hace un año que llevo intentando embarazarme. Es un deseo que me vino a los treintaitantos, porque antes no quería tener hijos“, expresó la cantante nacional en aquella oportunidad.

Ahora, la artista sorprendió con nueva publicación en su cuenta de Instagram mostrando un cambio de look: Cambió el color de su cabello.

“Volví! Me extrañaba. Adios zanahoria“, fue lo que escribió la Laferte en la descripción de las dos postales que compartió.

Cabe señalar, que Mon anunció una gira por Estados Unidos que comenzará el próximo 14 de septiembre en Seattle, para después dirigirse a la costa oeste y subirse al famoso escenario ‘The Wiltern‘ en Los Ángeles y el Ohana Festival en Dana Point donde también se presentan Pearl Jam, Kings Of Leon, Sharon Van Etten, Maggie Rogers, My Morning Jacket y más.

Ve la publicación aquí: