Mon Laferte anuncia gira por Estados Unidos tras lanzamiento de su álbum “Seis”

La artista chilena Mon Laferte anunció que tras el lanzamiento de su reciente álbum “SEIS”, realizará una gira de casi dos meses por Estados Unidos. Las entradas para la gira, que recorrerá de costa a costa los Estados Unidos, saldrán a la venta el viernes 23 de julio a las 12m hora México.

El recorrido comenzará el 14 de septiembre en Seattle, para después dirigirse a la costa oeste y pisar el famoso escenario d The Wiltern en Los Ángeles y el Ohana Festival en Dana Point donde también se presentan Pearl Jam, Kings Of Leon, Sharon Van Etten, Maggie Rogers, My Morning Jacket y más.

La gira cruzará el país americano desde Phoenix hasta Brooklyn y regresará al oeste en Tucson. A continuación se puede encontrar una lista completa de las fechas de la gira.

“SEIS” es un álbum que está inspirado en un documental sobre la cantante Chavela Vargas, mejor conocida por revolucionar la música ranchera mexicana. Las canciones nacieron durante la pandemia mundial y el fuerte aislamiento, e incluyen letras cuidadosamente elaboradas, surgidas de la autorreflexión, lo que le permite a Mon explorar sus sentimientos más profundos, sin dejar nada más que vulnerabilidad en estos raros momentos.