“No salí ni Miss Simpatía”: Cecilia Bolocco recordó su paso por concurso de belleza previo a ser Miss Universo

La popular comunicadora Cecilia Bolocco realizó un nuevo live en su cuenta de Instagram (@ceciliabolocco) durante la tarde de este domingo, en que recordó su participación en el concurso de belleza “Miss Sudamérica 1987”, que se llevó a cabo en Cartagena de Indias, Colombia.

La transmisión fue realizada desde su cocina, mientras mostraba a sus seguidores cómo preparar un pie de limón al más puro estilo Bolocco. “Es como que pasé, nadie me vio y seguí de largo”, comentó la diseñadora recordando el certamen del que fue parte poco antes de ser escogida como la mujer más linda del mundo.

“No clasifiqué, no salí ni Miss Simpatía, no me dieron ni un premio”, admitió la emblemática reina. El concurso contó con nueve participantes, de las cuales la mayoría obtuvo algún reconocimiento: “Fui una de las cuatro que no tuvo ninguna distinción”.

Tras aquella instancia, la mayoría de las concursantes fueron también a la famosa competencia internacional en el que triunfó la chilena: “Pueden creer que dios es tan grande, y la divina providencia que salí Miss Universo”, añadió con alegría al rememorar aquel momento.

Revisa el video aquí: