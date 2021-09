“¿Seré yo muy gallina?”: Diana Bolocco reveló por qué le cuesta entrar al mar

La animadora del matinal “Mucho Gusto” de Mega, Diana Bolocco, reveló a través de Instagram por qué le cuesta entrar al mar incluso en verano.

“Nada mejor que una caminata cerca del mar. Para mí solo de cerca porque pucha que me cuesta meterme!”, declaró a sus seguidores.

La periodista precisó que “en pleno verano, con 55 grados a la sombra, me levanto de la toalla, llego a la orilla, meto el dedo gordo del pie, se me congela en ese segundo, y como corre la brisa, ya se me quitó el calor”.

“Seré yo muy gallina?”, se preguntó Bolocco. “En fin, helado es, pero también maravilloso!!!!”, agregó.

En la fotografía, la ex reina de Viña del Mar aparece con su amigo, diseñador y asesor de imagen Sergio Arias y sus dos hijos con Cristián Sánchez, Facundo y Gracia.