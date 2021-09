El Actor Michael K. Williams, nominado a los premios Emmy, es encontrado muerto en su departamento

Esta tarde el talentoso actor estadounidense Michael K. Williams fue encontrado muerto en su departamento de Nueva York.

El artista de 54 años estaba nominado para los premios Emmy por su papel en Lovecraft Country, en una ceremonia que entregará los galardones en solo un par de semanas.

Según el New York Post, fue el sobrino del actor quién encontró el cuerpo sin vida del Williams, conocido por haber interpretado a Omar Little, en The Wire (2002-2008).

Las primeras investigaciones del hecho aluden a una posible sobredosis, ya que en lugar del hallazgo se encontraron a demás utensilios para el consumo de drogas.

“No hubo acción de terceras personas, ni se forzó la entrada. El departamento estaba en orden”, se expresó desde la policía al medio.

Durante su carrera Michael recibió cinco nominaciones a los premios Emmy, galardones que premian a la excelencia en la industria de la televisión estadounidense.