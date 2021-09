“Es lo único que te pido”: Natalia Valdebenito confiesa el complejo momento que vivió tras sufrir una crisis de pánico en 2020

Este lunes se estrenará un nuevo episodio de Pero con Respeto, el exitoso late conducido por Julio César Rodríguez. En esta ocasión se contará con la participación de la destacada humorista Natalia Valdebenito.

Durante la conversación la artista se referirá a importantes situaciones vividas durante su exitosa carrera, entre las que destaca una crisis de pánico sufrida en 2020, a solo una semana de presentarse en un show de cuatro funciones.}

“Me viene un colapso muy fuerte, primero con lo personal, porque se te va la vida encima, todavía no había pandemia, estaban por venir más crisis (…) me consiguieron un sobrecupo con el psiquiatra”, recordó Valdebenito.

“Le digo (al psiquiatra) ‘yo sé que la gente viene para acá a pedirte como un permiso, como sácame de la pega, di que no puedo hacerlo. Yo te vengo a decir que por favor me ayudes a llegar al miércoles y hacer estas 4 funciones, es lo único que te pido”, comentó la artista respecto a aquel episodio.

Otro de los temas que se comentarán en el espacio tendrán que ver con los orígenes de la humorista, y en especial sobre su infancia en el Barrio Franlin.

“Soy lo que soy gracias a mi origen, tengo la conciencia de clase gracias al lugar en que nací, para mí es muy importante eso. Mi origen es todo yo creo”, comentó.