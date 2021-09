“Me terminó de romper”: Karen Bejarano se confiesa sobre la compleja lucha que mantiene con la depresión

La artista nacional Karen Bejarano compartió este lunes una sentida reflexión en la que se confesó sobre su lucha contra la depresión. A través de su cuenta de Instagram además se refirió a un duro momento que está enfrentado en su vida personal.

“No siempre lo que vemos exteriormente de una persona, es como se ve realmente por dentro”, expresó la cantante.

En la misma línea agregó que “en el último tiempo me he sentido muy triste. Perdí a una persona demasiado importante en mi vida y desestabilizó todo mi camino avanzado. Me terminó de romper”.

“Cuando comienzo a pararme de nuevo, llega otra cosa que me tira nuevamente al suelo”, lamentó.

Posteriormente Bejarano criticó a las personas que le han dejado comentarios negativos o burlas relacionadas al momento que atraviesa.

“Me da tanta rabia leer a gente que que me critica por sentirme mal, ya que ‘supuestamente’ no tengo motivos para estar así y solo quiero llamar la atención”, sentenció

“Es tan básico como indolente este tipo de ataques. Al final, me termino sintiendo peor”, agregó la artista.

“Solo les hago público mi sentir, porque sé que no soy la única que se siente así, sé que es importante hablar estos temas y no mostrarnos siempre como si nuestra vida fuera un cuento de hadas, porque no lo es”, cerró.

Revisa los dichos de la artista a continuación.