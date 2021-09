“TVN no me sabe valorar”: Pamela Díaz confirma que Mochileros terminó sus grabaciones tras solo cuatro capítulos emitidos

La animadora Pamela Díaz confirmó que una de las más recientes apuestas de TVN para el prime, Mochileros, llegó a su fin tras solo cuatro capítulos emitidos.

Pese a que se contó con la participación de destacados invitados como el Luis Jara, o Esteban Paredes, desde la producción se decidió que no se grabarán nuevos capítulos para el programa.

En ese sentido, la modelo afirmó en Me Late Prime que “Este sábado (pasado) sale Jean-Phillipe Cretton en el capítulo, y se terminaron las grabaciones”.

“Partí tan feliz. Yo creo que TVN no me sabe valorar”, lamentó Díaz en aquella oportunidad.

“No me pude despedir de nadie, porque no había nadie. No conozco a los ejecutivos. Hablé con los rostros de ese canal, que quedan muy pocos, y me decían lo mismo. Siento que nunca estuve ahí”, confesó.

Posteriormente la animadora criticó al canal asegurando que “La gente de TVN es muy terca, su línea editorial no va con la mía (…) El programa está editado de una forma que yo no la entiendo”.

Por otro lado según Página 7, TVN confirmó que las grabaciones terminaron, pero que aún quedan detalles para ajustar para terminar los capítulos restantes.

El canal además remarcó que pese a lo anterior aún quedan ocho capítulos de Mochileros que serán emitidos durante los sábados en las próximas semanas.