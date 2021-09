Francisco Melo desclasificó “encerrona política” para participar en campaña presidencial de ME-O

Recientemente el actor nacional Francisco Melo participó en el programa de Instagram de Teresita Reyes, “A Calzón Quitado”, en donde el intéprete aseguró que su participación en la campaña presidencial de Marco Enríquez-Ominami del 2009, fue una “encerrona”.

“Yo me equivoqué. Esto partió por una invitación —voy a dejar los nombres medios tranquilos— de un actor, colega, que me dijo ‘hueón, por qué no conoces a Marco Enríquez, tomémonos un café para que caches cuál es la onda’. Ya ni me acuerdo ni cuando fue, porque este hueón bucha que se ha presentado“, partió señalando Melo en el programa.

Tras esto relató que aceptó la invitación, y cuando llegó al café que quedaba cerca de La Moneda, descubrió que era con prensa.

“Fue una pequeña encerrona que yo no entendí. Fue raro y, honestamente, me fui metiendo muy a contramano”, afirmó en el espacio.

Aún así señaló que su participación en la campaña de ME-O fue su responsabilidad, “porque en algún momento debí haber parado“, afirmó.

Aquí puedes revisar el capítulo completo: