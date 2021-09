“No paga hace diez años”: El desahogo de Belén Mora contra el padre de su hijo por la pensión de alimentos

Este martes la actriz Belén Mora utilizó su cuenta de Twitter para manifestar un serio descargo en contra del padre de su hijo, acusando que este no paga hace diez años la pensión de alimentos.

La situación se dio luego de que Mora le diera retweet a una publicación de la humorista Bernardita Rufinelli, quién señaló que la “pensión de alimentos debería ser garantizada por el Estado, y misión del poder judicial perseguir a los que no pagan para que no deba pagarse con plata fiscal, y evaluaciones de cumplimiento de metas a juzgados”.

Fue entonces cuando la artista apoyó a su colega de profesión, aprovechando además para descargarse por la compleja situación que enfrenta.

“El papa de mi hijo no paga hace diez años y no está ni ahí. He gastado en abogados y NADA”, comentó.

