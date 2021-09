Daniela Nicolás se confiesa sobre el grosero acoso que ha recibido de hombres y mujeres en las redes sociales

Durante la tarde del martes la talentosa actriz Daniela Nicolás realizó un impactante descargo en Más Vivi que nunca, de TV+. En la oportunidad la artista reconoció haber sufrido reiteradas veces de acoso en las redes sociales.

En ese sentido comentó en el programa que muchas ocasiones recibe mensajes que la hacen decir “¿Por qué tengo que llegar a leer esto? A mí muchas mujeres me han tratado pésimo, en el Miss Universo, por ejemplo. Me llegaron mensajes que me acuerdo perfecto porque le saqué pantallazos y le hablé a mi mamá que lo encontraba increíble: ‘Descerebrada, tonta, estúpida, ridícula’. Me pusieron mongólica en uno. ‘Vergüenza de mujer, no nos representas’”.

Posteriormente reconoció que la han acosado “hombres también, pero de mujeres quizá más que de hombres”. Pese a esto aclaró que le “han llegado pirulines de hombres” a través de las redes sociales.

“Cuando los mensajes no están en tu bandeja principal, la foto te sale borrosa, y como sale borrosa uno aprieta y ¡Pum!”, explicó la actriz.

“A mí me pasó un tiempo que hubo un mes, no sé qué habré hecho en la televisión chilena, que me llegaron casi todos los días, entonces yo en la noche cuando estaba con un ojo cerrado y uno abierto y ¡pa! No quieres ver más, pero impactante”, cerró.