“Me afectó mucho cumplir los 50”: El sorpresivo desahogo de Jorge Zabaleta por el paso de los años en Los Socios de la Hamburguesa

Durante una nueva edición de los Socios de la Hamburguesa, el espacio de conversación emitido en YouTube, el actor y animador del espacio, Jorge Zabaleta, reflexionó sobre el paso del tiempo y el impacto que le significó cumplir cinco décadas de vida.

Todo partió cuando conversando junto a Francisco Saavedra, Pedro Ruminot, y el invitado de la noche, José Antonio Neme, se tocó el tema de como cada uno lleva sus relaciones a su edad, en ese sentido, Zabaleta aseguró que “lo bueno de cumplir años es que la ansiedad te baja”.

Tras esto, inmediatamente Pancho Saavedra le comentó a su compañero: “Yo encuentro que después de los cincuenta te calmaste”, provocando carcajadas entre los presentes.

“A mi me afectó mucho cumplir cincuenta hue… Me pegó fuerte, los cuarenta no”, comentó, dando paso a una particular reflexión.

“Los cuarenta fueron super buenos, porque me bajó la ansiedad, estaba tranquilo, estaba conforme, estaba con mucha testosterona“, agregó entre risas.

Posteriormente comentó que “entre los cuarenta y cincuenta uno no cambia tanto, pero entre los cincuenta y sesenta, hue… es otra edad“, cerró el actor.