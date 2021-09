Mon Laferte comparte su desahogo y narra como vivió el terremoto de 7.1 grados en México

Durante la noche del martes se registró un violento terremoto en suroeste de México, el cual causó revuelo internacional por sus secuelas, y que recientemente fue narrado por la cantante nacional Mon Laferte, quién desde 2007 está radicada en aquel país.

A través de su cuenta de Twitter la exitosa artista compartió con sus seguidores como le tocó vivir el sismo desde un edificio en Ciudad de México (CDMX).

“¡Buenos días! Ayer estaba solita y me tocó el sismo en un piso 10 en Reforma y se movía mucho. Luego bajé por las escaleras y me temblaban las patitas“, comentó la artista, que además lleva poco más de un mes embarazada.

Finalmente cerraría su mensaje asegurando: “No vuelvo a quedarme en un piso 10 en la CDMX. Gracias a la señora que me dio un abrazo”.

Buenos días! Ayer estaba solita y me tocó el sismo en un piso 10 en Reforma y se movía mucho 😭 luego bajé por las escaleras y me temblaban las patitas 😭 No vuelvo a quedarme en un piso 10 en la cdmx. PD: gracias a la señora que me dió un abrazo 😭

— Mon Laferte (@monlaferte) September 8, 2021