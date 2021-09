“No es chileno”: La confesión de José Antonio Neme sobre su nuevo romance tras ser delatado por Diana Bolocco

El periodista y animador de televisión José Antonio Neme realizó recientemente una impactante confesión, en la que por primera vez se refirió públicamente a su vida amorosa.

El rostro habría reconocido su situación durante el programa A Calzón Quitado, el cual es transmitido por Instagram y que está conducido por la actriz Teresita Reyes.

En ese sentido, durante la conversación la talentosa artista no pudo evitar mencionar el tema, luego de que le hayan soplado cierta información por interno.

“La Diana Bolocco mandó a decir que parece que sí estás pololeando”, comentó Reyes.

Inmediatamente el animador de Mucho Gusto respondió impactado: “¿Cuándo dijo eso esta? Cállate, Diana. Porque si yo tuviera que contar todas las cosas que sé de ella”.

Pese a que esquivó la invitación a conversar el del tema en una primera instancia, tras pasar los minutos no pudo evitar confirmar lo que ya se había comentado.

“Tengo mi peor es na’ por ahí… Hay un alguien por ahí… No es chileno, y no tiene nada que ver con la tele, por eso no lo quiero exponer”, comentó.