Cecilia Bolocco desclasificará desolador episodio en estreno de “Los 2000, un zapping al pasado”

Esta noche, a las 22:35 horas, Canal 13 pondrá en sus pantallas “Los 2000, un zapping al pasado”, programa conducido por Emilio Sutherland y Tonka Tomicic donde se revivirán los grandes hechos que marcaron a la década del 2000.

El primer capítulo del espacio abordará los acontecimientos de los años 2000 y 2001, partiendo con cómo se vivió la llegada del Nuevo Milenio, y siguiendo con hechos del espectáculo como el primer Festival de Viña del Mar del siglo XXI y el reencuentro de Los Prisioneros, entre múltiples otros temas que tocan el deporte, así como materias presidenciales.

Otro importante recuerdo del primer capítulo de “Los 2000, un zapping al pasado” será el comentado matrimonio de Cecilia Bolocco con Carlos Menem, que estuvo en boca de todos los comentaristas de farándula de ambos lados de Los Andes en 2001. Al respecto, la ex Miss Universo revelará a Tonka Tomicic que enfrentó momentos muy duros y que desde entonces dejó de ver televisión.

“Yo estaba esperando a Máximo, y ya había perdido una guagüita. Carlos estaba en campaña, y los médicos me dijeron que mejor regresara a Chile, que estuviera con mis doctores en casa. Cuando llegué, me acosté y al día siguiente me levanto y empecé con síntomas de pérdida de nuevo”, cuenta, añadiendo que mientras esperaba a su doctor decidió prender la televisión para mantenerse tranquila. Un error del que hasta hoy se arrepiente.

“Cuánto lo lamento, Dios mío. No voy a decir quién era, porque falleció, pero él hablaba pestes de mí, las cosas más duras que he escuchado. Yo sentí que me ahogaba, y siento en mi estómago caliente todo, y era sangre. Y llamo desesperada a mi nana, a mi mamá y al doctor, que se viene corriendo… yo pensé que mi niño ya no estaba. El doctor casi se muere cuando abre la cama, él sabía todo lo que me había costado, hasta que de repente grita ‘¡ahí está, ahí están los latidos!’… fue verdaderamente un milagro”, confidencia la ex animadora de “Viva el lunes”.

Cabe mencionar que algunos de los entrevistados en el primer capítulo del nuevo espacio del área de cultura de Canal 13 son Nicolás Massú, Fernando González, Joaquín Lavín, Paulina Nin de Cardona, José Miguel Insulza, Iván Moreira, Patricio Fernández, Jaime Coloma, Álvaro Salas, Fernando Solabarrieta, Soledad Bacarreza, Ramón Ulloa, Iván Valenzuela, Tomás Cox, Carola Fuentes, Francisco Vidal y Juan Cristóbal Guarello, entre otros.

“Los 2000, un zapping al pasado”, gran estreno hoy jueves a las 22:35 por las pantallas de Canal 13.