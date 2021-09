Diana Bolocco fue encarada por José Antonio Neme en un tenso cruce durante la emisión de Mucho Gusto

Durante la mañana de este jueves los animadores del matinal Mucho Gusto, José Antonio Neme y Diana Bolocco, protagonizaron un tenso y divertido cruce.

En el incidente ocurrido mientras repasaban el informe del tiempo en el programa, el periodista criticó a su compañera por revelar detalles de su vida amorosa.

En ese sentido, mientras comentaban las bajas temperaturas que se registrarán en algunas zonas del país, la animada declaró: “Frío en mi corazón también, pero ese es otro tema”.

Las palabras no dejaron indiferente a Neme, quién aprovechó de cobrar cuentas pendientes.

“Pero espera, porque el otro día tú me vendiste. El otro día hice un live con la Teresita Reyes, estábamos en medio del live y la Teresita me dice ‘oiga, la Diana Bolocco me dice que usted no está soltero, y que cuente quién es el personaje que está con usted”, disparó el periodista.

“Ah, me lo dices públicamente”, contestó Bolocco, ante lo cual Neme reafirmó su postura: “Sí, para que te hagas cargo”.

Esquivando la responsabilidad Diana respondió a su colega. “Hay que decir que llegas bien contento en las mañanas y el pelo te brilla”, esto en referencia a que hace unos días el periodista llegó atrasado al programa.

“Yo no estoy feliz, estoy tranquilo”, contestó el animador, provocando una irónica respuesta de Bolocco: “El estado de tranquilidad no es algo muy habitual en ti, así que celébralo”.

Cabe destacar que en aquella conversación con la actriz Teresita Reyes el conductor de Mucho Guto confesó que “tengo mi peor es na’ por ahí. Hay un alguien por ahí. No es chileno, y no tiene nada que ver con la tele, por eso no lo quiero exponer”.