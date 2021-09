La reflexión de Pancho Saavedra previo a estreno de una nueva temporada de “Lugares que hablan”

Este sábado 11 de septiembre, a las 22:15 horas, comienza una nueva temporada de “Lugares que hablan”, un programa del Área de Cultura de Canal 13. Serán capítulos inéditos de larga duración donde se recorrerán territorios nunca antes visitados, de conmovedora belleza y con historias de chilenos que reflejan el sacrificio de vivir alejados de las grandes ciudades.

En esta temporada 2021, el espacio viajará al norte a la región de Antofagasta donde mostrará un patrimonio invaluable en Taira. También visitará las localidades más aisladas de Cochamó con impresionantes vistas del valle del río Puelo.

Llegará, además, a la desembocadura del río más grande de Chiloé y visitará comunidades indígenas en la región de Los Lagos. Más al sur, en tanto, arribará a la región de Aysén, al lago General Carrera y a los Campos de Hielo Norte en una época del año donde los colores de la Patagonia son realmente alucinantes.

“Lugares que hablan” ya acumula nueve temporadas y desde el 2015 va en bloque estelar de los sábados de Canal 13. De acuerdo a lo que enfatiza Pablo Hernández, productor ejecutivo del proyecto, “Lugares que hablan ha marcado pauta en la televisión chilena, llegando a ser el único programa cultural en horario prime y con grandes hitos. Por ejemplo, es el único programa cultural que le da tribuna a los pueblos originarios en horario prime, quienes comparten su vida, sus costumbres y su cultura a través de nuestra pantalla”.

El conductor del programa, Pancho Saavedra, por su parte, destaca que aún quedan muchos lugares por recorrer y que el programa tiene mucho por mostrar: “Hay rincones apartados del sur, el centro y el norte, quedan historias emocionantes, paisajes impresionantes y personajes únicos que solo nuestro territorio puede regalar y que nuestro Lugares que hablan va a seguir mostrando”.

En el regreso del espacio, Pancho Saavedra pone énfasis en la importancia de este proyecto en su vida profesional. “Este programa me hizo crecer y acercarme a un Chile que me era desconocido. Asimismo, me pude reinventar con este proyecto y me acercó mucho más a la gente”, confidencia el rostro del 13.

El proyecto del área de cultura de Canal 13 promete este ciclo un relato mucho más profundo y más conectado con la realidad. “Lugares que hablan” es una ventana para observar a los chilenos, conocer sus estilos de vida, sus costumbres y sus tradiciones. Además, llega donde ningún programa de televisión ha llegado, donde aún quedan chilenos para visitar.

Cabe mencionar que en su novena temporada, “Lugares que hablan” trae una novedad: una reversión modernizada del tema principal del programa, compuesto por Ángel Parra hace siete años. También contendrá música instrumental del compositor para los distintos momentos del programa, con una fuerte identidad nacional. “Además, la familia Parra nos cedió los derechos para colocar música incidental de Violeta, interpretada por su nieto”, adelanta Pedro Vergara, director del espacio.