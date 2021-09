La palabra de Yuhui que incomodó a Víctor Díaz en “El Discípulo del Chef”

Yuhui y Víctor Días han forjado una gran amistad en el programa “El Discípulo del Chef“. No obstante las diferencias también existen en las amistades, y eso lo tienen más que claro.

En el capítulo de este jueves se vivió un llamativo momento, luego de que el participante chino llamara a su colega y amigo “Zafrada“, apodo con el que es conocido.

“Somos ordenados. Por ejemplo, Zafrada…”, fue lo que alcanzó a soltar Yuhui, luego de notar la cara con la que lo miró Díaz, frente a lo cual pidió disculpas y luego optó por consultarle cómo decirle: “¿Cómo te llamo ‘Zafrada’, ‘Frazada’…?“.

Tras este momento Díaz le respondió que prefiere que lo llamen por su nombre. “Pero tú te sabes mi nombre…“, le dijo a Yuhui, quien entendió el mensaje.

Finalmente Díaz finalizó señalando que no le disguste que le digan “Zafrada“, pero “hay gente que me conoce por mi nombre verdadero y lo hace para burlarse no más. Entonces eso es fome“, cerró.